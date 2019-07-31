Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde arıza sayıları düşüyor

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki illerde özelleştirmenin ardından gerçekleştirilen yatırımlarla şebekenin önemli oranda yeraltına alınması ve sürdürülen periyodik bakım çalışmaları sayesinde arıza sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre 2019'un ilk 6 ayında azaldı. Dicle Elektrik'in hizmet verdiği 6 ilden Şanlıurfa'daki arıza sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21, Batman'da ise yüzde 19 oranında düşüş yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nın belirlediği yönetmelikler çerçevesinde özelleşme süresinde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, şebekelerde bakım onarım çalışmalarını ise aksatmıyor. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde enerji tüketimi ile birlikte yatırımların en fazla gerçekleştirildiği il olan Şanlıurfa'da 20119 yılının ilk 6 ayında yaşanan elektrik arızalarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında azaldı. Arızalarda yaşanan bu iyileşmenin yatırımlar ve enerji nakil hatlarının yeraltına alınmasıyla birlikte gerçekleşen kayıt dışı tüketimdeki azalmayla da paralellik göstermesi dikkat çekti.

Bin 118 kilometrelik hatta bakım yapıldı

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre 2019 yılının ilk 6 ayında 558 kilometresi orta, 560 kilometresi ise alçak gerilim olmak üzere il genelinde bin 118 kilometrelik iletim hattında bakım yapıldı. Bakım çalışmalarının sürdüğü kentte trafolar da elden geçirilirken aşırı yüklenme ve sıcak etkisi ile deforme olan enerji nakil hatları yenileniyor. İl müdürlüğü ekipleri, aynı sürede Şanlıurfa'da 500 yeni aydınlatma armatürünün de montajını gerçekleştirdi. Arıza sayısının azalmasındaki diğer etken ise yaklaşık 2 yıldır termal kameralarla sürdürülen arıza önleyici bakım onarım çalışmaları. Sadece Şanlıurfa'da 2019 yılının ilk 6 ayında 114 kez termal kamera çalışması gerçekleştirilerek, olası arızalar önceden tespit edildi ve gerçekleşmeden gerekli tedbirler alındı.

Batman'da yüzde 19 iyileşme

Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve bakım onarım çalışmaları, bölgedeki diğer iller gibi Batman'da da arıza sayısının azalması açısından olumlu sonuçlar doğurdu. Başta il ve ilçe merkezleri olmak üzere birçok yerde enerji şebekesinin yeraltına alındığı kentte 2019 yılının ilk 6 ayında yaşanan arıza sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azaldı.

53 ekiple aralıksız müdahale

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, yılın ilk 6 ayında yaptıkları bakım onarım çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Açar, “Bu süre içerisinde ekiplerimiz 230 kilometresi orta ve 272 kilometresi ise alçak olmak üzere toplam 502 kilometre iletim hattında yenileme çalışması yaptı. Aynı sürede 287 trafo postası bakımı, 57 dağıtım merkezi ve kök bina bakımı yapılırken, 567 trafoda ise yük dengelemesi gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan 64 trafo ve 54 pano da bu süre içerisinde yenileri ile değiştirildi” dedi.

Açar, iletim hatlarının yer altına alınarak, kayıt dışı kullanımın düşürüldüğü bölgelerde, yaşanan arıza sayılarında önceki yıla göre kayda değer oranda düşüş yaşandığını gözlemlediklerini de bildirdi.