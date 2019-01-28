Dicle Elektrik ekipleri 24 saat esasıyla çalışıyor

Gerçekleştirdiği yatırımlar ile sorumluluk bölgesinde enerji altyapısını sürekli güçlendiren Dicle Elektrik, bunun yanında aksatmadan sürdürdüğü önleyici bakım ve onarım çalışmaları sayesinde bölge genelinde arıza sayısını oldukça aşağıya çekti. Bölge genelinde önceki yıla göre arıza sayısı yüzde 30 oranında azalırken, bu durum elektrik kesintilerini de aşağıya çekti. Şebekedeki arızaların, elektrikle ısınma sebebiyle tüketimin anormal düzeyde arttığı dönemde olması sebebiyle Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü arıza onarım bakım ekipleri 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlar gibi ticaretle uğraşan esnafın da arızalardan kaynaklanan elektrik kesintilerinden olumsuz biçimde etkilenmemesi için ekipler günün 24 saati kesintisiz görev yapıyorlar.

"Gerekli tedbirler alınıyor"

Ekipler son olarak Batman Balık Halinde yaşanan arızaya müdahale ederek buradaki esnafın mağduriyet yaşamasını önledi. Aşırı yüklenme yüzünden yaşanan arızaya sabahın ilk ışıkları ile müdahale eden Dicle Elektrik ekipleri, kısa sürede sorunu giderdi ve hale enerji verdi. Kış aylarında aşırı tüketime etki eden kayıt dışı kullanım nedeniyle elektrik şebekesine anormal düzeyde yük bindiğini belirten Dicle Elektrik İl Müdürü Yusuf Açar, "Bu da arıza sayısını artırmaktadır. Tüketicilerin bu durumdan olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Konutların yanı sıra ticarethanelerdeki iş akışının olumsuz etkilenmemesi için de ekstra gayret gösteriyoruz'' dedi.