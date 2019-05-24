Dicle Elektrik ramazan buluşmalarını Batman ile tamamladı

Yaklaşık 6 bin personeli ile Güneydoğu'daki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik tarafından özelleştirme sonrası geleneksel hale getirilen ve yöneticiler ile çalışanların bir araya geldiği ramazan buluşmaları, dün Batman'da verilen iftar ile tamamlandı.

Ev sahipliğini Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar'ın yaptığı iftar programına katılmak üzere Batman'a gelen Genel Müdür Murat Karagüzel, çalışanları selamladı ve bir konuşma yaptı. Yoğun programlarından ötürü iftar etkinliğine katılamayan Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay'ın selamlarını ileten Karagüzel, ramazan ayının hayır ve bereket ayı olduğuna dikkat çekti. Genel Müdür Murat Karagüzel, "Geleneksel ramazan buluşmalarının bu yılki son iftarını Batman'da gerçekleştiriyoruz. Bu sofralar birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz'' dedi.

Batman'daki iftar programına yaklaşık 700 Dicle Elektrik çalışanının yanı sıra Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, İnsan Kaynakları Direktörü Cihan Alp ve bazı il müdürleri ile diğer yöneticiler de katıldı.