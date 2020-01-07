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Dicle Elektrik'te yangın tatbikatı

Dicle Elektrik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu kapsamında çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermeye devam ediyor.

Eğitimler kapsamında Batman'da çalışanlar ve konunun uzmanlarının katılımı ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ile ilçe şefliklerinde görev yapan 32 personelin katılımı ile şirketin merkez yerleşkesinde düzenlenen tatbikatta İSG uzmanı Mehmet Adil Kaçmaz, çalışanlara yangın tüpleri, yangından korunma yolları ile tahliye işlemleri hakkında teorik bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta olası bir yangının nasıl söndürüleceği pratik olarak gösterildi.


Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, en zor iş kollarından birinde görev yaptıkları için İSG konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, çalışanlara yönelik bu tür eğitimlerin periyodik olarak süreceğini söyledi.

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