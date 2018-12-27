Dicle Elektrik'ten Batman'a 49 milyon liralık yatırım

Özelleştirmenin gerçekleştiği Temmuz 2013'ten bu yana sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 1,2 milyar liralık yatırım yapan Dicle Elektrik, sadece 2018 yılında Batman'daki elektrik şebekesinin iyileştirilmesi için 49 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, daha güçlü, güvenli ve modern bir şebeke kurmak için öncelikle iletim hatlarını yer altına aldıklarını söyledi. İl merkezindeki Fatih, Şafak ve Pazaryeri Mahallelerinin yanı sıra belediye ile birlikte revizyon çalışmaları kapsamında merkezdeki başka bir çok yerde havai hatların yeraltına alındığını söyleyen Açar, “Batman'da 2018 yılı içerisinde 120 kilometre alçak ve 30 kilometre de orta gerilim hattı olmak üzere toplam 150 kilometre iletim hattı döşedik. Aynı sürede bin 900 pano yenilerken 25 kabin ve 5 modüler dönüşüm tesisi kurduk. İl merkezi ile yetinmeyerek Beşiri ilçemizde de havai hatları yer altına aldık. Söz konusu bu yatırımların yapıldığı yerlerde arızalar ve buna bağlı kesintiler memnuniyet oluşturacak şekilde aşağıya indi” dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım olarak hedeflerinin, "3K" projesi çerçevesinde müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak olduğunu da kaydeden Batman il Müdürü Yusuf Açar, bu hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Şirket olarak yatırımlarına 2019 yılında da devam edeceklerinin altını çizen Açar, kayıp ve kaçak önlendikçe, bu konuda vatandaşların desteği arttıkça tüketicilere her geçen gün daha kaliteli ve kesintisiz enerji vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.