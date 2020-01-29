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Dicle Elektrik'ten eski Hasankeyf uyarısı

Dicle Elektrik, Ilısu Baraj gölünün altında kalmaya başlayan Batman’ın Hasankeyf ilçesinden ayrılmayarak yaşamlarını halen eski Hasankeyf olarak adlandırılan yerde sürdürmeye devam eden vatandaşları uyardı.

Dicle Elektrik, Ilısu Baraj gölünün altında kalmaya başlayan Batman'ın Hasankeyf ilçesinden ayrılmayarak yaşamlarını halen eski Hasankeyf olarak adlandırılan yerde sürdürmeye devam eden vatandaşları uyardı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, güvenlik sebebiyle 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren bölgeye elektrik enerjisi verilmeyeceği bildirildi.


Baraj suyunun yükselmeye başladığına dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus, gerek eski Hasankeyf'te yaşayan ailelerin güvenliği gerekse kamu malının zarar görmemesi için halen kullanımda bulunan direk, trafo ve iletim hatlarının toplanacağını söyledi. Eski Hasankeyf'te halen 30 ailenin yaşamaya devam ettiğini belirten Berus, "Elektrik şebekemizin büyük bir kısmını daha önce topladığımız halde bu ailelerin mağdur olmaması için şimdiye kadar buraya enerji taşıyan hattı toplamamıştık. Ancak gölde su seviyesi yükselmeye başladığından bizim artık bu hattı bir an evvel toplamamız gerekiyor. 3 Şubat Pazartesi günü geriye kalan şebekemizi de toplayarak buraya elektrik akışını tamamen keseceğimizi duyuruyoruz" dedi.

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