Dicle Nehrinde erkek ceset bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Hasankeyf ilçesi Dicle Nehrinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Durumun güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç ekipler sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin Mehmet Mehdi Yaman'a ait olduğu öğrenildi. Mehmet Mehdi Yaman'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.