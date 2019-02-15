DİKA'dan Batman OSB'ye 1 milyon 796 bin liralık hibe desteği

Batman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün Batman OSB'deki bazı yolların tamamlanması ve enerji altyapısının iyileştirilmesi projesi, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) 2018 yılı ekonomik altyapının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında desteklenerek hayata geçiriliyor.

Batman OSBölge Müdürlüğü, DİKA'nın 2018 yılı ekonomik altyapının geliştirilmesi mali destek programı ajansa sundukları Batman OSB'deki bazı yolların tamamlanması ve enerji altyapısının iyileştirilmesi projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje uygulanmak üzere Batman OSB Müdürü Zeynep Akbel ile DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı. Projenin toplam bütçesinin 2 milyon 395 bin lira olduğu, DİKA'nın yüzde 1 milyon 796 bin lira hibe desteği sağlayacağı öğrenildi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Batman OSB ile ortaklaşa hayata geçirecekleri projenin kentin yerel kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Altındağ, gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik kalkınmanın başlamasında ve sürekliliğinin sağlanmasında organize sanayi bölgelerinin rolünün çok fazla olduğunu belirtti. Bölgesel kalkınma için hayati öneme sahip OSB'lerde işletmelerin faaliyetlerde bulunabilmesi için altyapı sorunlarının çözülmesi ve yatırımcılara cazip bir hale getirilmesi sağlanması gerektiğini dile getiren Altındağ, Batman'ın ortak üretim ve ticaret alanı olan OSB'nin altyapı eksikliklerini gidererek, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut işletmelerin rekabet gücünün artırılması, cazip yatırım tekliflerine modern bir alt yapı oluşturacağını ifade etti.

Projeyle birlikte, Batman OSB'nin ulaşım ve nakliyeyi zorlayan bozuk, dar yollarının düzeltilmesi, kesintili ve voltaj dalgalanmasına neden olan elektrik şebekesi trafolarının modüler hücrelerle yenilenmesi hedefleniyor.