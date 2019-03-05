DİKA'dan Batman turizmine 1 milyon 794 bin lira proje desteği

Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) ekonomik altyapının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında ajansa sunulan ‘Mor Kuryakos Manastırı Restorasyon Projesi imzalanarak uygulanmaya başlandı. Proje sözleşmesi DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı tarafından imzalandı. Toplam değeri 1 milyon 794 bin lira olan projeye, DİKA tarafından yüzde 75 oranında desteklenerek 1 milyon 345 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Konu ile ilgili bilgi veren DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mor Kuryakos Manastırı Restorasyon Projesi ile tescilli taşınmaz bir kültür varlığının restorasyon ve rehabilitasyonunun yapılacağını söyledi. Altındağ, bu sayede geçmişte Süryaniler tarafından metropolit merkezi olarak kullanılan bu manastırın yok olması önlenerek gelecek nesillere ulaştırılacağını ifade etti. Altındağ, “Mor Kuryakos Manastırı Restorasyon Projesi ile Batman'a ve bölgeye ziyarette bulunacak olan turist sayısı artacaktır. Buna paralel olarak Batman'ın turizm altyapısı güçlenecek, turizmde rekabet gücü artacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Altındağ ve Aslanlı tarafından projenin imzaları atıldı.