İhlas Haber Ajansı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden un yüklü tırın sürücüsü hafif yaralandı

Batman’da seyir halinde olan un yüklü tırın yan yatmasıyla şoför hafif yaralandı.

Batman'da seyir halinde olan un yüklü tırın yan yatmasıyla şoför hafif yaralandı.


Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Batman Diktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yan yatan tırın içerisinden çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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