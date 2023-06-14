Diyarbakır Medeniyetler Korosu'ndan tarihi Hasankeyf'te konser

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Diyarbakır Medeniyetler Korosu tarafından "Anadolu Ezgileri" açık hava konseri düzenlendi.

Hasankeyf Kaymakamlığı ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Batman Belediyesi işbirliği ile 2023 yaz etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakır Medeniyetler Korosu tarafından "Anadolu Ezgileri" açık hava konseri düzenlendi. Hasankeyf Müzesi açık amfi alanında düzenlenen konsere Hasankeyf'in yanı sıra il merkezi ve ilçelerden de yoğun katılım oldu. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan depremzedelerin de katıldığı konserde Türkiye'nin yedi bölgesinden ezgiler seslendirildi. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirilen eserler arasında Neşet Ertaş, Celal Güzelses, Selahattin Alpay ve Sami Yılmaztürk gibi sanatçıların eserleri yer aldı.

Konser sonrası konuşma yapan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Medeniyetler Korosu'nu medeniyetler beşiğinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kaymakam Öztürk, konuşmasının ardından koro şefine çiçek takdim etti.