Doğa kirliliğine dikkat çekti, atık malzemelerden sanat ortaya çıkardı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Görsel Sanatlar öğretmeni Reşit Demir, çevre kirliliğine dikkat çekmek için dönüştürülebilir atık malzemelerden yaptığı tabloları sergiledi.

Kozluk Yanıkkaya Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Reşit Demir, dönüştürülebilir atıkların sanatla buluşması teması adı altında “Bu Benim Dünyam mı?“ sloganı ile yaptığı tabloları bir alış veriş merkezi salonunda sergiledi. Demir, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır atık projesine destek vermek amacıyla yaptığı tabloları sergilediğini söyledi. Çalışmasında ünlü ressamların yaptığı tabloları atık malzemelerle yeniden yorumladığını belirten Demir, serginin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.