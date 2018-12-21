Doğal ortamda beslenen hindiler satışa hazır

Batman'ın Sason ilçesinde bir vatandaş, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede yaşayan Cahit Aydın isimli genç çiftçi, kendi imkanlarıyla kurduğu hindi çiftliği ile ailesine büyük maddi destek sağlıyor. Mahallede bulunan bir alana kurulan çiftlikte doğal ortamlarda yetişen hindiler, isteğe göre canlı ya da kesilmiş olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hindi çiftliğini kuran Cahit Aydın, vatandaşlara daha sağlıklı hindi eti sağlamak için böyle bir işe koyulduklarını söyledi. Çiftlikteki hindilerin tamamen doğal ortamda yetiştirildiğine değinen Aydın, "Kurduğum hindi çiftliğinde yaklaşık olarak Bin 200 tane büyük hindi yetiştirmekteyim. Çiftlikte bulunan hayvanlarımız hiçbir şekilde ilaç veya kimyasal maddelerle değil tamamen doğal olarak yetiştirilip gelen müşterilere satılmaktadır. İsteyen aldığı hayvanı canlı olarak alıp evine götürüyor, bazı müşterilerimiz ise hayvanın kesilmesini, kesim sonrası temizlenip hazır hale getirilmesini istiyor. Bizler burada hem satış yapıyoruz hem de vatandaşlarımıza yardımcı olmak anlamıyla isterlerse hayvanı kesip hazır hale getiriyoruz. Çiftliğimizde çok sayıda hindi bulunmaktadır. Hindilerin hepsini olduğu gibi doğal bir şekilde yetiştiriyorum. Çoğu kişi hayvanlara aşılar, kimyasal ürünler yedirerek hayvanların şişmesini ve ağır durmasını sağlıyorken bizlerde öyle bir şey yok. Hindilerimiz 8-10 kilogram arasında değişmektedir. Ayrıca hayvanlarımızın hafif olması tamamen doğal şartlarda yetişmelerinden kaynaklanmaktadır. Hindi yetiştiriciliğinin yanı sıra halkımıza hindi satışı da yapıyoruz ve satışlarımız oldukça rağbet görüyor" dedi.