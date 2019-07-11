Düğün sezonu açıldı, sahte altına dikkat

Düğün sezonunun başlamasıyla sahte altın yine gündemde yerini alırken, uzmanlar vatandaşlara "Ayırt edemezsiniz, kuyumcuya gidin ve faturanızı alın" uyarısı yaptı.

Batman'da düğün sezonun açılması ile sahte altın konusunda vatandaş ve kuyumculara uyarı geldi. Düğün sezonu hareketliliğinin başlamasıyla vatandaşların takılar için kuyumcuların yolunu tuttuğu bu dönemde, merdiven altı üretime dikkat çekildi. Batman'da düğün sezonuyla birlikte hareketliliğin başladığını belirten altın, gümüş ve mücevherat esnafından Özcan Tunç; ”Altınlar eskisi kadar alınmıyor yükseldiğinden dolayı çok az alınıyor mesela 500 gram alan kişi şu an 200 gram gücü yettiği kadar ya da alıyor eve götürüp tekrar geri getirip bozduruyor. Eskisi gibi satış söz konusu değil. Eskiden ayar vardı üstünde şimdi onunda sahtesi çıktı eskisi gibi değil. Gümüş getiriyorlar üstünde 22 ayar yazıyor ya da başka bir marka yazıyor. Bunları seslerinden anlayabiliyoruz ikincisi bunu ateşe verip anlayabiliyoruz üçüncüsü taşa sürüp şekilden anlayabiliyoruz. Biz atölyeci olduğumuzdan dolayı genellikle ateşe veriyoruz. O şekilde anlayamaya çalışıyoruz. Kendi üretimimiz olduğundan dolayı genellikle tanıdık insanlardan almaya daha özen gösteriyoruz. Sahte altın getirenler telaşlarından belli oluyor“ dedi.

3 altın kural

Düğün sezonun açılmasıyla birlikte kuyumcularının yolunu tutacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken 3 kuralın olduğunu belirten Tunç, ”Bir güvendiği insanlardan alma gerekiyor iki alırken garanti belgesi alması gerekiyor üçüncüsü kart almaları gerekiyor, alamasa da ilerde bir sorun oluşturursa tespit etmeleri söz konusu değil” diye konuştu.

"Altın oranı evlilikleri etkiledi"

Altın fiyatlarının artmasından dolayı evlilik oranlarının düştüğünü söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

”Evlilik konusunu da çok etkiledi genellikle burada çok az bir altın alımı Batman açısından çok az bir altın alımı oluyor. Genellikle eve götürüp tekrar geri getirip bozduruyorlar. Genellikle çeyrek altın alınıyor. Batman ve çevresi genellikle 916-22 ayar altın alıyor. Başka altın söz konusu değil. Gram altın alan fazla yok”.

Kuyumcuya gelip altın almak isteyen vatandaş; "Altın alırken ben altının işçiliğine bakarım, dükkan sahibine ve kişiliğine bakarım ardından altın alırken kartımı da alıp işimi da sağlama alırım. Şu an ki ekonomi şartlarına göre en fazla alacağımız çeyrektir. Tabi ben almıyorum eşim alıyor” diye konuştu.