Dünden bugüne Batman fotoğraf sergisi açıldı

Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Fotoğraflarla dünden bugüne Batman' fotoğraf sergisinin açılışı Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla bir AVM'de gerçekleşti.

Sergide Getrude Bell tarafından 1911 yılında Hasankeyf ilçesinde çekilen fotoğraflar, Fotomaraton fotoğrafları, Hasankeyf Gece Gözleme Fotoğraflama etkinliği fotoğrafları ve ünlü fotoğrafçı Canan Yaşar'ın 'Batman'da Tandır' isimli fotoğrafları yer aldı. Sergide Batmanlı ödüllü fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal, sergideki fotoğraflar hakkında Vali Şahin'i bilgilendirdi.

İl kültür müdürlüğü tarafından organize edilen fotoğraflarla dünden bugüne Batman sergisini gezdiklerini belirten Vali Şahin, 1900'lerin başında Getrude Bell'in çekilmiş Hasankeyf fotoğraflarının ellerindeki en eski kaynak olduğunu söyledi. Sonraki süreçte Türkiye Petrollerinin arşivinden faydalanıldığını ifade eden Şahin, “1950, 60 ve 70'li yıllarda şehrin gelişimi ile ilgili de ilginç fotoğraflar var. Daha sonra özellikle günümüzde çok değerli fotoğraf sanatçılarımızın çektiği bugünkü Batman'da o değişim. Bugün de her an bir değişim oluyor. Özellikle Hasankeyf'te Ilısu Barajından dolayı büyük çaplı değişim oldu. Batman da şehir olarak hızla gelişiyor, değişiyor. Onu yansıtan çok hoş karelerle karşılaştık. Bu şehir çok dinamik bir şehir ve hızlı gelişiyor. Ama bu gelişim negatif olsun istemiyoruz. Bu değişim ve gelişim pozitif olsun, güzel olsun ve gelişim insanımıza bir şeyler katsın istiyoruz. Fotoğraflarla Batman sergisi hayırlı olsun" dedi.