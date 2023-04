Dünya Kudüs Günü'nde Kudüs'ün işgali protesto edildi

Her yıl Dünya Kudüs Günü olarak kutlanan Ramazan ayının son Cuma gününde Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından İsrail'in Kudüs işgalini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Batman Gülistan Caddesi'nde toplanan Peygamber Sevdalıları Vakfı, Kudüs'ün işgal edilmesini basın açıklaması yaparak protesto etti. Basın toplantısına STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan basın açıklamasında konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Dönem Sözcüsü Şükrü Bakır “Mübarek Ramazan'ın son cumasında Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kudüs işgal altındayken, Mescid-i Aksa Siyonist barbarlar tarafından fiili saldırılara uğrarken, bu mukaddes beldenin ve İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun süremeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs'te toplanacağı günün yakın olduğuna inanıyoruz. Filistin'de hemen her gün şehit haberleri gelmekte ve Mescid-i Aksa saldırıya uğramaktadır. Baskı ve alıkoymalar artmakta, işgal zindanlarındaki Müslümanlar her türlü zulmü görmektedir. Yüzlerce kadın ve çocuğun zindanlarda olduğu Filistin'de, Müslüman kardeşlerimiz ümmetin duasının yanında fiili desteğini de beklemektedir. İslam coğrafyasında var olan sorunları sonlandırmak, ihtilafları ortadan kaldırmak, birliğimizi sağlamak, Müslümanları aziz, kafirleri ve münafıkları zelil kılmak hepimiz adına büyük bir sorumluluktur. Burada en büyük sorumluluk İslam ülkelerini idare edenlere düşmektedir. Kudüs'te akan her bir damla kanın hesabı hepimizin defterine yazılmaktadır. Buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki bizler, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için atılacak her adımı desteklemekteyiz. Bedeli ne olursa olsun, Kudüs ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa için her türlü mücadeleyi vereceğiz. İşgalci Siyonistlerin gördüğü kabusların bir gün gerçekleşeceğine yakinen inanıyoruz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için verilen mücadele eninde sonunda galip gelecektir. Çünkü bu, Yüce Allah'ın vadidir. Rabbimizin vaadi ise hiç kuşkusuz haktır” dedi.