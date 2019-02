Dünyaca ünlü ses Batman'ı salladı

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde Batmanlı müzikseverlerle bir araya geldi.

Amerikalı ünlü jazz müzik sanatçısı Della Miles, Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'ndeki konserinde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı konserinde, "Last Heaven", "Wishing On a Star", "This Love" gibi parçalarının yanında "Locamative Breath", "Soul in Jail", "First Love", "Get In On" gibi soul-rock klasiklerine de yer verdi.

Miles gecede, Nil Burak'ın "Yalnızım Ben" ve Şebnem Ferah'ın "Yalnız" isimli şarkılarını da Türkçe olarak seslendirdi. Türkçe'ye ayrı bir ilgisi olduğunu belirten Miles, konserde kendi parçalarının yanı sıra Türkçe şarkılar da seslendirmesi izleyicilerden tam not aldı. Salonun dolup taştığı gecede, seyircilerin coşkusu, muhteşem geçen geceyi ve Batman'ı çok sevdiğini ifade eden Della Miles, Batman'a tekrar gelme isteğini dile getirince seyircilerden büyük alkış aldı.