Dünyayı heyecanlandıran balığın bulunduğu Sason Çayı ağlardan temizlendi

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı'na (Paraschistura chrysicristinae) rastlandığı Sason Çayı'nda Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple temizlik çalışmaları yapıldı.

İç sularda terk edilmiş av araçlarının temizlenmesi projesi dahilinde Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün finansmanıyla Batman Sason Çayı'nda temizlik çalışması yapılarak nesli tükendi zannedilen balığın gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

“26 kilometre alan ağlardan temizlendi”

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış uzmanları tarafından Sason Çayı hayalet ağlardan temizlenerek balık üreme alanlarının oluşturulmasının yanı sıra, balık ekosisteminin oluşturulması ve popülasyonun korunması nedeniyle başlatılan çalışmalarda 26 kilometrelik alanın temizlendiğini belirten Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, projenin bakanlık tarafından yürütüldüğünü söyledi. Aydın "Proje 2021'de önce deniz sularında başlanıldı. Şimdi de iç sularda özellikle nesli tehlikede olan, ilimizde de ‘Bantlı çöpçü balığı' var. Bunların nesli tehlike altında olup kırmızı listede yer alıyor. Amacımız, vatandaşların suya bıraktıkları av araçlarını temizlemektir. Bakanlığımızın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün finansmanıyla bu projeyi sürdürüyoruz. Yüklenici firma ile birlikte bugün de Sason Çayı'nda temizleme çalışmalarını devam ettiriyoruz. 26 kilometrelik bir alanı temizledik. İnşallah yarın sonlandıracağız. Amacımız nesli tükenme tehlikesi altında olan Batman çöpçü balığı ve diğer canlı türlerimizin koruma altına alarak onlara daha geniş yaşam olanı oluşturmaktır" dedi.

“15 kilometre uzunluğunda ağ topladık”

Yürütülen projede yer alan dalış ekipleri, çalışmalar dahilinde amatör balıkçılar tarafından sulara bırakılan 15 kilometre uzunluğunda ağ ve tırıvırı topladıklarını belirtti.

Yarım asır aranan ve nesli tükendiği zannedilen balık türü Sason Çayı'nda bulunmuştu. Sason Çayı'nda dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen Batman Bantlı Çöpçü Balığı'na (Paraschistura chrysicristinae) rastlanmasının ardından türü koruyup gelecek nesillere aktarma çalışması devam ediyor.

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaşımı, büyük yankı uyandırmıştı.