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Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 239 kilogram uyuşturucu çıktı

Batman’da, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı.

Batman'da, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı. Araçta yapılan aramada 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan aracın ilerlemesi sonucu kovalamaca yaşandı. Kısa sürede kıstırılan araçta hassas burunlu Sarıkız isimli köpek yardımı ile yapılan aramada 53 poşet içerisinde toplam 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

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