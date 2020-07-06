Duran kalbi çalıştırılmıştı, kurtarılamadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve duran kalbi yapılan müdahalelerle tekrar çalıştırılan 55 yaşındaki kadın, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinen bilgilere göre, Ali Dursun (45) idaresindeki 13 DD 834 plakalı traktör, bağ ve bahçe bakımından eve dönüşü sırasında dağlık alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Ali Dursun ve Emine Dursun yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Emine Dursun ile Ali Dursun, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emine Dursun. buradan Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda kalan Emine Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.