Ege Üniversitesi ile Sason Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Değerimiz, Değerlerimiz" projesi kapsamında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz ile Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversite öğrencileri ile Sason'da eğitim gören öğrencilere birlikte çalışma ortamı hazırlanacağı belirtildi. Projenin Sason ilçesinde eğitim gören öğrencilere büyük ölçüde katkı sunacağını belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, “Bu proje farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler arasında paylaşılan değerler aracılığıyla etkileşim kurulması hedefini gerçekleştirmek üzere planlanmış olup, ayrıca “Masal İstasyonu” ve “Mektup Yolculuğu” adlı diğer projeler de yapılacaktır. Bu proje ile eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi ile böyle ortak eğitim çalışmalarını yürütmek ilçemizin eğitimine büyük bir katkı sunacaktır. Bu projede emeği geçen başta Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'a ve diğer akademisyen hocalarına teşekkür ederim” dedi.