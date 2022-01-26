"Ekilen saçlar için dökülme endişesine gerek yok”

Medical saç ekim uzmanı Ömer Uğur, saç ekimi operasyonlarının sonuçları daimi ve ekim işlemi sonrasında dayanıklı olduğunu söyledi. Uğur, “Saç ekimi işlemi ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra, saç ektiren kişilerin yaşamlarının geri kalan kısmında, saç dökülmesi yaşayıp yaşamayacakları konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Çünkü saç ekimi ameliyatında saçsız bölgeye nakledilen yeni saçlar, iki kulak arası ensenin üst bölgesinde bulunan, herhangi bir dökülme yaşanmayan, uzayan, canlı ve sağlıklı saçların arasından seçilerek alınır ve nakledilir. Dolayısıyla bu saçlar kişilerin kendi, sağlıklı ve canlı saçları arasından seçilip ekim işlemi gerçekleştiği için, yeni ekilen saçlar kalıcıdır. Saç ekimi operasyonu sonrasında da yönlendirmeler ve tavsiyeler dikkatle takip ediyor olunursa, kişiler hem kalıcı hem de sağlıklı saçlarla yaşamlarını sürdürürler” dedi.

Saç ekimi operasyonun 4. yılını geride bırakan danışanlardan Emre Ege, saç kaybının olmadığını kaydetti. Ege, “Saçlarım çok dökülmüştü. Kötü görünüyordu. Bunun için çok araştırdım. Ömer Uğur saç ekim merkezinde 4 yıl önce ekim yapmıştım. Saç ekim uzmanlarının direktiflerini harfiyen uyguladım. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen saç kaybım olmadı. Saçımı dönür bölgesinde herhangi bir iz kalmadı. Gayet doğal duruyor. Uzun zamandır görüşmediğim yakınlarım görünce şaşırıyor. ‘Bu sen misin, çok fark etmiş, gençleşmişsin' diyorlar. Sürekli olumlu tepkiler aldım. En çok ön saç çizgimi önemsiyordum; gördüğünüz gibi çok güzel bir saç çizgim oldu. Görenler fark etmiyor bile, saç ekiminden sonra bir sene devamlı PRP ve mezoterapi yaptırdım. Çünkü bunun faydasını gerçekten gördüm. Yaptırılması gerekiyor. Hala ara sıra yaptırmaya çalışıyorum. Canlılık veriyor, parlaklık veriyor, besliyor” diye konuştu.