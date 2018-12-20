El sanatları kursiyerleri sertifikalarını törenle aldı

Batman'da KADEM, İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan geleneksel el sanatları kursları tamamlandı. El sanatları kurslarını tamamlayan 20 kursiyer yapılan bir törenle Temsilci Av. Adile Gürbüz ve protokolden sertifikalarını aldı. Batman Aydınkonak Ortaokulunda yapılan sertifika törenine İşkur Müdürü Besim Eviz, Halk Eğitim Müdürü Osman Atmalar, kursiyer ve davetliler katıldı. Kadınlar el sanatları mesleki kursunda yaptıkları ürünleri satarken bir yandan da evlerini atölyeye çevirdiler. Kursiyer Dilşen Baz, el sanatları kursunda öğrendikleriyle eşine ve çocuklarına maddi katkı sağladığını belirtti. Kursiyer Dilşen Baz, “Bu kurs gelirimize katkı sağladı. Satış yaptık. 3 ay boyunca kursumuz devam etti. Hiç aksatmadan geldik. Eşime ve çocuklarıma maddi olarak öğrendiklerimi yapıp satarak destek sağladım. Borçlarım vardı onları ödedim. Diyarbakır'dan da sipariş aldığım oldu. Kursu başarı ile bitirdim. Satışlara devam edeceğim” dedi.