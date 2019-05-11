Eli öpülesi şehit annelerinin günlerini kutladılar

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı ve üyeleri Anneler Günü münasebetiyle ilçedeki şehit annelerini evinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

İlçede yaşanan PKK terör örgütü katliamları sonucunda 1993'te İncesu köyünde teröristlerle girdiği çatışma sonucunda şehit olan Gürgin Yıldırım'ın annesi Cemile Yıldırım'ı, 1993 yılında teröristlerin Dörtbölük köyünü basması sonucu kucağındaki bebeği ile birlikte şehit edilen Ziynet Aktaş'ın annesi Ferzo Aktaş'ı, 1995 yılında görevde olan Güvenlik Korucuları yakınlarına yemek götürürken köy yakınlarında şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki Sabriye Çelik kardeşlerin annesi Nacile Çelik ve ilçedeki diğer şehit annelerini evinde ziyaret eden Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile dernek yönetim üyeleri, şehit annelerinin gününü kutlayarak şehitler için dualar etti. Ziyaretin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik, “Bugün Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerini ziyaret ederek ellerini öperek hayırlı dualarını aldık. Bütün şehit annelerimiz şunu iyi bilsin ki, bütün Mehmetçik, polis ve güvenlik korucularımız, Türkiye'mizin 82 milyon vatandaşının evladıdır. Onlarda bizlerin anneleridir. Peygamberlikten sonra ki en yüksek mertebeye onların evlatları ulaşmıştır. Bundan dolayı onların hayırlı duasını almanın gerektiğini düşünüyorum. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.