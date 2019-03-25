Elif'in Düşleri Gercüşlü çocuklarla buluştu

Elif'in Düşleri isimli müzikli oyunu, Batman'ın Gercüş ilçesindeki öğrencilerle buluştu.

Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen oyuna, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Milli Eğitim Şube Müdürü Zübeyir Çetin, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Salonu dolduran çocuklar, televizyonda izledikleri karakterleri bu kez canlı seyretti. Gönüllerince eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Gercüş Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, şarkıların söylenmesi ile sona erdi.