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Emekli olan bekçi için veda programı düzenlendi

Batman’ın Sason ilçesinde 29 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yaparken emekliye ayrılan Kadri Baz için veda programı düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde 29 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yaparken emekliye ayrılan Kadri Baz için veda programı düzenlendi.


Yunus Emre konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutan Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, AK Pati İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve bekçi Kadri Baz ile çalışma arkadaşları katıldı. Emekliliğe ayrılan 29 yıllık bekçiye plaket takdim eden Kaymakam Abdullah Özadalı, programda yaptığı konuşmada, "Kadri bey çok takdir ettiğimiz bir bekçimizdi. Çalışmalarından çok memnunduk. Görev yaptığı sürece görevini layıkıyla yapan örnek bir bekçimizdi. Kaymakamlığımızda görev yapan Kadri bey, sürekli bizleri güler yüzle karşılıyordu. Onun yüzü sürekli gülünce bizlerde mutlu oluyorduk. Makama geçmeden önce onun güler yüzüyle karşılaşmak bizleri de motive ediyordu. Bundan sonraki hayatında da aynı güler yüzle devam etmesini diliyorum" dedi.


Bekçi Kadri Baz da 29 yıllık çalıma süresince şerefli bir kurumda çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine veda programı hazırlayanlara teşekkür etti.

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