Engelliler unutulmadı

Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi. Batman Valiliği ve Aydınkonak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun koordinesinde yapılan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasının ardından engelli öğrencilerin şiir okuması, öğretmenlerin işaret dili gösterisi, öğretmenlerin öğrencilerle birlikte şarkı söylemesi, yarışmalar ve müzik dinletisiyle sona erdi. Etkinliğe Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, okul idaresi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelli bireylerin sağlıklı bireylerden daha fazla yetenekli olduklarını dile getiren Zeynep Kara şunları söyledi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü için buradaydık. Biz öğrencileri aslında her gün görüyoruz ama buraya geldiğimiz zaman onların biraz daha farkına vardık. Onların ne kadar yaşam zorluğu çektiğinin farkına vardık. Gündelik hayatta es geçip hemen yanlarından sıyrılıp gittiğimiz çocukları görünce en azından herkes içinden ‘Allah yardım etsin' dedi. Herkes ailelerine kolaylık diledi. O farkındalığı yaşamak gerçekten güzeldi. Dünyada sadece bizim gibi bireyler değil de engelli denilen bireyler var ve onların hayat zorlukları var. Aslında önemli olan onların bedensel olarak engeli olsa bile onların iç dünyasını keşfetmek, doğru bir eğitimle onları ortaya çıkarmak, topluma kazandırmak eminim onların topluma kazandıracağı belki sağlıklı denilen insanlardan çok daha fazla yetenekleri vardır. Biz kendimizi ne kadar sağlıklı görsek de bizden daha güzel yetenekleri mutlaka vardır. Burada yapılan etkinlik farkındalık oluşturmak için çok güzeldi. Gençlerimiz de bunu bize çok güzel hissettirdiler. Öğretmenlerimizin de çocukları alıp getirmeleriyle bunu ortaya çıkardılar. Teşekkür ederiz.”