Engellilerden müzik ziyafeti

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü engelli öğrencileri ile Umut Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için düzenledikleri müzik programı beğeniyle dinlendi.

Batman Üniversitesi merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen müzik programına Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un yanı sıra STK temsilcileri, üniversite personeli ve öğrencileri, Umut Rehabilitasyon Merkezi personeli ve öğrencileri ile pek çok davetli katıldı. Müzik programının açılışında konuşan Rektör Durmuş, “Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelsiz öğrencilerimiz tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Fiziksel engellerin çok önemli olmadığını belirten Rektör Durmuş, “Önemli olan gönüllerin engelli olmamasıdır. Gönül engeli en kötü olanıdır. Çok şükür ki hiçbirimizin gönlünde engel yok. Engellilerimiz, 'engelsiziz' diyen pek çok kişiden daha başarılı çalışmalara imza atıyor. İşte bugün bizi burada buluşturan ve bizlere müzik şöleni sunan bu kardeşlerimiz, bunun en önemli göstergesidir. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada toplanmamıza vesile olan insanları kutluyorum. Özellikle Üniversitemiz Müzik Bölümü hocalarına teşekkür ederim” dedi.

Yaklaşık bir saat süren müzik programı salonu dolduran dinleyenlerin türkülere eşliği ve alkışlarıyla devam etti. Ardından Rektör Durmuş tarafından engelliler onuruna yemek verildi.