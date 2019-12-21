İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Epilepsi hastas? Efrahim'in y?rek da?layan feryad?: "?yile?mek istiyorum"

Batman’da otizm ve epilepsi hastas? 7 ya??ndaki Efrahim K?l??, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a seslenerek iyile?mek istedi?ini s?yledi.

Batman'da otizm ve epilepsi hastas? 7 ya??ndaki Efrahim K?l??, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'a seslenerek iyile?mek istedi?ini s?yledi.


Batman Ayd?nl?kevler Mahallesi'nde ikamet eden K?l?? ailesinin 7 ya??ndaki ?ocuklar? Efrahim K?l?? otizim ve epilepsi hastal??? ile d?nyaya geldi. Maddi imkans?zl?klardan dolay? ?ocuklar?n? tedavi edemeyen K?l?? ailesi Cumhurba?kan?, Sa?l?k Bakanl??? ve hay?rseverlere seslenerek ?ocuklar?n?n tedavi edilmesi i?in yard?m istedi.


Ya?ad?klar? zorlu s?re? ile ilgili ?hlas Haber Ajans? (?HA) muhabirine konu?an anne Leyla K?l??, ?ocu?unun 7 ya??nda oldu?unu ve otizm ile epilepsi hastas? oldu?unu s?yledi. Evlad?n?, maddi imkans?zl?klar nedeni ile tedavi ettiremediklerini belirten anne K?l??, ?Maddi imkan olursa ?ocu?um iyile?ebiliyormu?. 7 y?ld?r ?ocu?um ?ok zor ?artlar alt?nda bu seviyeye geldi. Cumhurba?kan?m?zdan, Sa?l?k Bakanl???m?zdan, hay?rseverlerden, Allah i?in rica ediyorum, yard?mc? olsunlar ve ?ocu?umun tedavisi etsinler. Bir anne olarak ?ocu?umun iyile?mesini istiyorum. ?ocu?umun tedavi olmas? i?in ?zmir Ege ?niversitesi'ne gitmesi gerekiyor. S?rekli Ankara'ya tedavisi i?in gidip geliyor. ?ocu?umun tedavisi varm?? ben ?ocu?um iyile?sin istiyorum ve hay?rseverlere sesleniyorum. ?ocu?um 7 ya??na gelmesine ra?men halen alt?n? ba?l?yorum, bir anne olarak istiyorum ki ?ocu?um g?zel ?artlar alt?nda okuluna gitsin, okusun iyi bir birey olsun ve ?ocu?umun konu?mas?n? istiyorum. ?ocu?um kendini ifade edemiyor. O?lumun iyile?mesi i?in maddi imkanlar gerekiyor. T?m hay?rseverlerden yard?m bekliyorum? dedi.


7 ya??nda otistik, epilepsi hastas? Efrahim K?l?? da "Cumhurba?kan? Recep amca seni seviyorum. ?yile?mek istiyorum? diye konu?tu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.