İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Er-Rızk Camii yeni yerine ulaştı

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te 610 yıllık Er-Rızk Camii’nin bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park alanına taşındı.

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te 610 yıllık Er-Rızk Camii'nin bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park alanına taşındı. Er-Rızk Camii ile birlikte 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.


Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park'a taşınmıştı. Eski Hasankeyf'te kalan son eser Er-Rızk Cami'nin taşınma işlemi tamamlandı. Caminin gövdesi yaklaşık 5 saate yeni Hasankeyf Arkeopark alanında getirildi.


Hasankeyf'teki 6 tarihi eser daha önce yeni yerine taşınmıştı. Er Rızk camisi ile tarihi eser taşıma işlemi tamamlanırken, Ilısu Barajı kapsamında eski Hasankeyf'in şubat ayında sular altında kalması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.