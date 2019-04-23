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Eşinin başına silah dayayarak rehin aldı

Batman’da bir AVM’de bir kişi eşinin başına silah dayayarak rehin aldı.

Batman'da bir AVM'de bir kişi eşinin başına silah dayayarak rehin aldı. Polisin güçlükle ikna ettiği şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre olay, Kültür Mahallesinde bulunan bir AVM'nin giriş katında yaşandı. Vedat G. isimli bir kişi henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı eşi Esine G. ile birlikte AVM'nin içinde bulunan bir kafede oturdu. İkili arasında kısa süreli tartışmanın yaşanmasıyla birlikte şahıs eşinin başına silah dayayarak rehin aldı. Vedat G., silahla rehin aldığı eşinin ardından kafe çalışanlarının kepenkleri kapatmasını istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis geldi. Özel harekat polislerinin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı olay yerindeki polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ile eşini rehin alan şahıs arasında kısa süreli konuşma yaşandı. Polis şahsı ikna ederek gözaltına aldı.


Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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