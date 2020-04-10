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Evden çıkamayan çocuklar Polis Haftasını balkondan kutladı

Batman’ın Sason ilçesinden korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklanan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.

Batman'ın Sason ilçesinden korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklanan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü evde hazırladıkları pankartlarla balkondan kutladı.


Korona virüs tehdidi nedeniyle alınan kararlar kapsamında dışarıya çıkmaları kısıtlanan Emrcan Aktaş (12) ve kardeşi Nisanur Aktaş (9), Polis Haftası etkinliklerine katılamayacaklarını anlayınca büyük pankartlara hazırladıkları resim ve kutlama mesajlarıyla ilçe merkezinde yapılan törende bulunan polis ekiplerine evlerinin balkonuna çıkarak kutlama mesajları gönderdi. Çocukların kutlama mesajlarına duyarsız kalmayan polis ekipleri de kutlama alanından çocuklara el sallayarak teşekkür etti.

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