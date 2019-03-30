Evinde tonlarca taş biriktirdi

Batman'da tonlarca taş biriktiren bir kişi, aralarında meteor taşının da bulunduğunu savunduğu taşların devlet yetkilileri tarafından değerlendirilmeye alınmasını istedi.

Birbirinden farklı binlerce taşı Petrolkent Mahallesi 2811 Sokak'taki evinde toplayan Cihangir, çocukluğundan bu yana topladığı farklı taşlar arasında meteor taşlarının da bulunduğunu ileri sürdü. Evinde biriktirdiği taşlar arasında insan figürlü taşlar ve ağır metal içeren taşlar bulunan Veysel Cihangir, "İlkokul mezunuyum. Köyde çobanlık yaptığım zamanlar doğal taşları toplamaya başladım. Çoğunu da merak ettiğim için topladım ve yanımda biriktirdim. Hepsinin değerli taşlar olduğuna eminim. 20 seneden bu yana taşları topluyorum. 5-6 yıldır internette sürekli araştırıyorum. Bingöl'e gittim, Sason'a gittim. Birçok yere gittim ve taş topladım. Çoğu taşın meteor olduğuna eminim. Büyüklerimin bana yardımcı olmasını rica ediyorum. Benim tek dileğim bir çocuk esirgeme kurumu açmak ve işsizlere iş imkanı, fakir fukaraya yardım etmek. Bunların hepsi değerli taşlar. Elimde tonlarca taş var. 20 ton, 30 ton var. Daha çok çıkarabilirim. Yeter ki devlet büyüklerim bana yardım etsin. Bunların bilim çevrelerince değerlendirilmesini rica ediyorum. Bunların hepsi değerli taşlar. Çoğu altın, yakut, zümrüt ve elmas gibi değerli elementler taşıyorlar. Bu gezegene ait olmayan taşlar bunlar. Buna eminim ve inanıyorum" dedi.