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Ezidiler ‘Şeh Şems' bayramını kutladı

Şengal’den kaçıp Batman’ın Beşiri ilçesine yerleşen Ezidiler, “Şeh Şems” bayramını kutladı.

Şengal'den kaçıp Batman'ın Beşiri ilçesine yerleşen Ezidiler, “Şeh Şems” bayramını kutladı.


Şengal'den kaçıp Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Uğurca köyündeki kampa yerleşen Ezidiler, “Şeh Şems” bayramını gelenek ve göreneklerine göre kutladı. Ezidi Yusuf Tagay, “Biz Ezidiler olarak 9 gün oruç tutarız. Üç bayram kutluyoruz. Geçen cuma gününden beri bayramımızı kutluyoruz. 2'nci cuma bizim son ve büyük bayramımızdır. Güneş için 3 gün oruç tutuyoruz. Biz Ezidi olarak Şeh Şems diyoruz. Oruç tuttuktan sonra 3 gün ara veriyoruz, tekrardan oruç tutmak için sahura kalkıyoruz ve cuma günü yine bayram yapıyoruz. Bayramlarımızda şeker ve çocuklarımız ev ev dolaşıyor. Her Ezidi o gün bir hayvan kesmesi lazım. Bu şekil bayramımızı kutluyoruz” dedi.

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