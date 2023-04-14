Fatih Ortaokulu masa tenisinde Türkiye finalinde

Batman Fatih Ortaokulu yıldızlar kategorisinde hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Fatih Ortaokulunun masa tenisi dışında birçok kategoride Türkiye dereceleri elde ettiğini belirten Okul Müdürü Sabahattin Sincar, bunun devamının geleceğini söyledi.

“Bu gurur bütün Batman'ındır"

Okul Müdürü Sabahattin Sincar, bu gururun bütün Batman'ın olduğunu söyledi. Sincar, “Okul olarak eğitim ve öğretimin dışında sportif faaliyetlerimize de önem veriyoruz. Çünkü eğitim ve sporu bir arada yürüten öğrencilerimiz daha başarılı oluyorlar. Son olarak masa tenisi antrenörümüz Bayram Bezenmiş'in öğrencileri Türkiye finallerine kız ve erkek takımları olarak çıkarak bizleri ve Batman'ı gururlandırmışlardır. Bu gurur ve başarı sadece bizlerin değil, bütün Batman halkınındır. Allah'ın izniyle masa tenisi kız ve erkek takımlarımız Türkiye finallerinde de ciddi bir başarıyla döneceklerdir. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Her zaman sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.