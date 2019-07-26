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Fırıncıların ilginç serinleme yöntemi

Batman’da, fırıncılık mesleği ile uğraşan işçiler, kavurucu sıcaklardan buzdolabına girip serinleyerek kurtulmaya çalışıyor.

Batman'da, fırıncılık mesleği ile uğraşan işçiler, kavurucu sıcaklardan buzdolabına girip serinleyerek kurtulmaya çalışıyor.


Batman'ın Kültür Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında çalışan işçiler her gün 300 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Sıcaklıktan bunalan işçiler, kavurucu sıcaklardan buzdolabına girerek kurtulmaya çalışıyor.


Serinlemek için buzdolabına giren işçilerini anlayışla karşıladığını belirterek kendisinin de arada kaçamak yaptığını belirten ekmek fırınının sahibi Hamza Şimşek, "Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Halka hizmet edebilmek için ocaklarımızı sabah erken saatlerde açıyoruz. Ekmeğimizi yapıyoruz, havalar çok sıcak. Bazı elemanlarımız sıcaklıktan dolayı buzdolabına bile giriyorlar. Biz de onlara uyuyoruz, onlar gibi buzdolabına giriyoruz. Çok sıcak olduğu için biz de onlara hak veriyoruz" dedi.

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