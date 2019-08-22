İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fıstık bahçelerinde çıkan yangın, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü

Batman’ın Sason ilçesine, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın evlere sıçradı.

Batman'ın Sason ilçesine, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın evlere sıçradı. Yolun bozuk olması nedeniyle itfaiye aracının giremediği olay yerine gelen asker ve korucuların yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.


Olay, Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde yaşandı. Mahallenin alt tarafında Mehmet Şerif Tiryaki'ye ait fıstık bahçesinin üzerinden geçen elektrik tellerinin sürtünmesinden dolayı çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre bahçedeki otları tutuşturdu. Bir anda hızla büyüyen alevler, kısa sürede fıstık bahçesini sardı.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, asker ve korucular sevk edildi. İtfaiye aracı, yolların bozuk olması nedeniyle yangına müdahale etmede yetersiz kalınca asker ve korucular kolları sıvadı. Asker ve korucuların 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.


Kullanılmayan bir evin hasar görürken 50 dönüm ekili arazi küle döndü. Çok sayıda fıstık ağacı, üzüm bağı ve sebze bahçelerinin de zarar gördüğü tespit edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.