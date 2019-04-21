Fotomaraton etkinliğinde objektifler Kozluk'a çevrildi

Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kent merkezi ve ilçelerinde sürdürdüğü Fotomaraton turları etkinliği, Kozluk ilçesinde devam etti.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün şehir merkezi ve ilçelerinde devam eden etkinliklerinden olan Fotomaraton turları, Kozluk ilçesinde devam etti.

Batman merkez ve ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Turizm Haftası ile ilgili yürütülen faaliyetlere değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, Hasankeyf ve Beşiri ilçesinden sonra Kozluk ilçesinde de Fotomaraton turları düzenlediklerini söyledi. Aslanlı, "Gönüllü ve profesyonel fotoğrafçıların katıldığı gezilerde, hem ilçelerimizdeki tarihi mekanları tanıma fırsatı yakalıyor hem de doğal güzellikleri keşfediliyor" dedi.

Kozluk ilçesinde bulunan İbrahimbey Camisi, Kozluk Kalesi, Ayngebire Şelalesi, Asma Köprü ve Erzen antik kentinde bulunan tarihi balıklı gölde fotoğraf çeken fotoğraf severler, en güzel kareyi çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.