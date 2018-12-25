İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gafarzade için anlamlı sergi

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Seyran Gafarzade için sergi düzenlendi.


Geçtiğimiz ay geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyran Gafarzade'nin anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde resim sergisi düzenlendi. Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Haydar Balseçen tarafından düzenlenen sergiye Gafarzade'nin eşi ve yakınları da katıldı. Sergi öncesi, Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rohat Cebe'nin katkılarıyla müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu koro Gafarzade'nin sevdiği şarkıları seslendirdi. Sergide resim bölümü öğrencileri ve hocaları tarafından oluşturulmuş çalışmalar yer aldı.


Doç. Dr. Seyran Gafarzade'nin defnedilişinin 40'ıncı günü olması nedeniyle resim diliyle hocalarını anmak istediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Balseçen, “Bilindiği üzere Müzik Bölümü öğretim üyelerinden merhum Seyran Gafarzade hocamızı geçtiğimiz ay sonsuz yolculuğuna uğurladık. Resim bölümü olarak 14 Aralık 2018 tarihinde hocamızın defnedilişinin kırkıncı günü olması vesilesiyle hocamız anısına karma bir resim sergisi düzenleyerek hocamızı en iyi bildiğimiz dilden anmak istedik. Sergide resim bölümü öğrencileri ve hocalarımızın çalışmalarından oluşan farklı teknikler uygulanarak oluşturulmuş çalışmalar yer aldı ve sergiye fakültemiz öğrencileri ile değerli hocalarımız yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. Ayrıca merhum hocamızın eşi ve yakınları da sergi açılışına teşrif ettiler ve bizleri yalnız bırakmadılar. Son olarak bu serginin organizasyonunda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarım Doç. Dr. Seçkin Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Ertekin'e teşekkür ediyorum. Serginin açılışı öncesinde bizlere müzik dinletisiyle katkı sağlayan Müzik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe hocamıza da ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.