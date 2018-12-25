Gafarzade için anlamlı sergi

Dr. Seyran Gafarzade için sergi düzenlendi.

Geçtiğimiz ay geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyran Gafarzade'nin anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde resim sergisi düzenlendi. Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Haydar Balseçen tarafından düzenlenen sergiye Gafarzade'nin eşi ve yakınları da katıldı. Sergi öncesi, Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rohat Cebe'nin katkılarıyla müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu koro Gafarzade'nin sevdiği şarkıları seslendirdi. Sergide resim bölümü öğrencileri ve hocaları tarafından oluşturulmuş çalışmalar yer aldı.

Doç. Dr. Seyran Gafarzade'nin defnedilişinin 40'ıncı günü olması nedeniyle resim diliyle hocalarını anmak istediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Balseçen, “Bilindiği üzere Müzik Bölümü öğretim üyelerinden merhum Seyran Gafarzade hocamızı geçtiğimiz ay sonsuz yolculuğuna uğurladık. Resim bölümü olarak 14 Aralık 2018 tarihinde hocamızın defnedilişinin kırkıncı günü olması vesilesiyle hocamız anısına karma bir resim sergisi düzenleyerek hocamızı en iyi bildiğimiz dilden anmak istedik. Sergide resim bölümü öğrencileri ve hocalarımızın çalışmalarından oluşan farklı teknikler uygulanarak oluşturulmuş çalışmalar yer aldı ve sergiye fakültemiz öğrencileri ile değerli hocalarımız yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. Ayrıca merhum hocamızın eşi ve yakınları da sergi açılışına teşrif ettiler ve bizleri yalnız bırakmadılar. Son olarak bu serginin organizasyonunda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarım Doç. Dr. Seçkin Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Ertekin'e teşekkür ediyorum. Serginin açılışı öncesinde bizlere müzik dinletisiyle katkı sağlayan Müzik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe hocamıza da ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.