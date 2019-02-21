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Galatasaray Spor Kulübü'nden köy okuluna anlamlı yardım

Galatasaray Spor Kulübü, Batman’ın Kozluk ilçesi Çayhan köyü öğrencilerine atkı, bere ve eldiven yardımında bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü, Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan köyü öğrencilerine atkı, bere ve eldiven yardımında bulundu.


Çayhan Ortaokulu Müdürü Murat Işık, Galatasaray Spor Kulübü Medya İletişim Direktörü Fatih Kuşçu'ya mail yolu ile ulaşarak soğuk kış günlerinde öğrencilerin üşümemesi için kıyafet talebinde bulunduklarını söyledi. Işık, "Takımdan bizlere dönüş yapılarak 200 öğrencimize Galatasaray'ın lisanslı atkı, bere ve eldivenlerini göndereceklerini bilirdiler. Ürünlerimiz elimize ulaştı. Öğrencilerimizin yüzünü güldüren Galatasaray Spor Kulübü'ne şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.


Galatasaray Spor Kulübü'nden gönderilen hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

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