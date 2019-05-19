Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Batman'da coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan etmesi Batman'da sevinçle kutlandı.

Batman'da Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kutlamak isteyen binlerce Galatasaray taraftarı, Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı Kavşağı'nda bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle Turgut Özal Bulvarı'nda kutlama yapan taraftarlar için Batman Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'lar ve çevik kuvvet polisleri ile güvenlik önlemi alan polis ekipleri olası taşkınlıkların da önüne geçmek için hazır bulundu. Turgut Özal Bulvarı'ndaki taraftar yoğunluğu nedeniyle hasta taşıyan ambulanslarda zor anlar yaşadı. Trafiğin sıkışması üzerine polis ve taraftarlar ambulansların geçişi için kolaylık sağlamaya çalıştı.