Gastroenteroloji uzmanından yağlı yiyeceklerden uzak durun uyarısı

Evren Kanat, yağlı yiyeceklerin safra kesesinde taş oluşmasına neden olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kanat, bölge insanının yoğun şekilde yağlı yiyecek tükettiğini bunun da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Yağlı ürünler tüketmenin safra kesesinde taş oluşumuna neden olduğunu belirten Uz. Dr. Kanat, "Güneydoğu'da özelikle Siirt, Mardin ve Batman gibi yerlerde yağlı gıda beslenmesine bağlı olarak çok ciddi anlamda safra kesesi taşları gelişir. Her zaman safra kesesinde taş olmadan da safra kanalında taş gelişebilir. Bizim teknik olarak yaptığımız safra kesesine müdahale etmiyoruz. Safra kanalına endoskopi cihazıyla mideden ince bağırsağa gelip o şekilde kanalın içine giriyoruz. Çeşitli aparatlar balon ya da gayt dediğimiz ince tel yapılarla kanalın içine giriyoruz, oradaki taşları çıkartıyoruz. Bu metodun çıkma nedeni safra kesesindeki taşları çıkartmaktır, ama günümüzde onu safra kanalındaki parazitler tümörler başka nedenlere bağlı darlıklar içinde teşhis ve tedavi amaçlı kullanabiliyoruz. Günümüzde tecrübeli yerlerde yapıldığı zaman çok sıkıntı yaşanmaz ama tecrübesiz yerlerde yapıldığı zaman çok ciddi kanama olsun barsak delinmesi olsun iltihap kapması gibi önemli komplikasyon ya da hastalıklara neden olabilir” dedi.

Yağlı ürünlerin yanında kırmızı et tüketiminin de fazla olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Kanat, "Aynı zamanda kırmızı et çok yüksek oranda tüketiyoruz. Bir de monoton bir hayatımız var, özelikle bayan hastalarımızda daha çok görüyoruz. Spor ve yürüyüş çok az yapılıyor. Beslenmede özelikle yağlı gıdalar dediğimiz gibi. Spor ya da yürüyüş en basiti, sedanter bir yaşama bağlıdır. Çok yaygın görünür bizde. İşin temelinde beslenme var, beslenmedeki mantık bu insanların vücuda almış olduğu belli bir ihtiyacı var günlük yaşamı sürdürebilmesi için kalanı yağa dönüşüyor, karaciğerden ve vücudun başka yerlerine depolanır. Zamanla da safra kesesinin taşı oluşmasına neden olur. Özelikle kolesterol hastalar şeker hastalarında çok fazla ilaç kullanan hastalarda gelişebilir. Yürüyüş yapılması o enerjiyi atması hem de vücut metabolizması hızlandırması bazında katkısı var safra yollarında, tabi ki kısmen de genetik yapısı safra kesesi taşları ayrı bir yatkınlık vardır. Yürüyüş bu hastalar için her halükarda gerekirdir” dedi.