Gaziler ve şehit yakınları İsrail'e tepki göstermek için Kudüs'e gidecek

Batman'da gaziler ve şehit yakınları, İsrail'e tepki göstermek ve Filistin halkıyla beraber olduklarını göstermek için Kudüs'e gidecek.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, 29 Ocak'ta Kudüs'e yapacakları ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekacar, Peygamberin mirası, Cumhurbaşkanının kutlu davasına sahip çıkmak ve Kudüs'ün yalnız ve kimsesiz olmadığını göstermek için Kudüs'e gideceklerini söyledi. Siyonist İsrail tarafından şehit edilen Filistinliler ümmetin şehitleri olduğunu anlatan Pekacar, “Çünkü onlar her Müslüman'ın namusu, onuru izzetti şerifi olan Kudüs savunurken İsrail'in Kudüs'teki yayılmacı işgal politikalarına direnirken şehit edilenlerdir. Ümmettin namusu için şehit olanlara sahip çıkmak her Müslüman'ın boynunun borcudur. Vakıf olarak bakım masraflarını üslendiğimiz 5 Filistinli yetimimiz var. Yakın zamanda bir arkadaşımın Kudüs'e gittiğinde bu yetimlerden birini ziyaret etmesini istedim. Yaptığı ziyarete yetimin annesi şunu diyor bizim maddi yardımlara elbette ihtiyacımız var ama bizim bundan önemlisi sizin desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye ümmettin umudu olduğu gibi bizimde umudumuzdur. Sizler buraya geldikçe İsrail korkuyor ve zulmü azalıyor. Siz bizi yalnız, Kudüs'ü sahipsiz bırakırsanız İsrail hepimizi yok eder. Lütfen bize yardım göndermek yerine bizi ziyarete gelin bu diyalogu duyduktan sonra Kudüs'e gitmek bize farz oldu deyip çalışmalara başladık. İnşallah 29 Ocak'ta Batman'dan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile beraber Kudüs'e gidiyoruz. Dinimizin kutsalına Peygamber efendimizin mirasına Cumhurbaşkanımızın kutlu davasına sahip çıkmaya Kudüs'ün yalnız ve kimsesiz olmadığını göstermeye gidiyoruz. Kudüs her Müslüman'ın çizgisi olmalı. Çünkü Kudüs her Müslüman'ın samimiyet sınavıdır. Kudüs'teki İsrail işgaline, İsrail zulmüne, tepkisiz, hissiz, sesiz kalan herkes değer yargılarındaki ve inancındaki samimiyeti bir kez daha sorgulamalıdır. Bu vesile ile Elhamdülillah Müslüman'ım diyen tüm kardeşlerimizi Kudüs davasına daha çok sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.