Geçirdiği ameliyatın ardından kilolarının yarısından kurtuldu

BATMAN (İHA) – Batman'da aşırı Kiloları yüzünden hayatı kabusa dönene 37 yaşındaki ev hanımı Keziban Özbek, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından kilolarının yarısından kurtuldu.

Batman Bölge Devlet Hastanesine ileri obezite şikayeti ile başvuran 37 yaşındaki Keziban Özbek, Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Turgay Demir, Op. Dr. Güneş Tekten tarafından 3 seans olarak önce kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı yapıldıktan bir yıl sonra karın germe, uyluk germe ve kalça germe ameliyatı ve bu ameliyattan 1 ay sonra da göğüs küçültme ve kol germe ameliyatları yapıldı. Başarılı sonuçlar alındığını belirten Op. Dr. Turgay Demir, “Keziban Özbek bize başvurduğunda 126,7 kilogramdı. Hastamıza ameliyat öncesi kapsamlı bir check-up yaptık. Ameliyata engel bir durum olmadığını tespit ettikten sonra kapalı yöntemle tüp mide ameliyatını yaptık. 1yıl boyunca aylık düzenli takipleri sonucu hastamız 70 kilograma geriledi. Hastamızın derisi kilo vermeye bağlı fazla geliyordu ve vücudunda ileri derecede sarkmalar oluşmuştu. Hastamıza önce karın germe, uyluk germe ve kalça germe ameliyatı yaptık, bu ameliyattan 1 ay sonra da göğüs küçültme ve kol germe ameliyatlarını yaptık. Hastamız fazla derileri de çıkarılınca 63 kilograma geriledi, kilosu yarıya düştü ve sarkmaların hepsi düzeltildi” dedi.

Hayallerim gerçek oldu

Keziban Özbek ise, “Yıllardır fazla kilolarımdan mustariptim. Diyet ve spor yapmama rağmen kilo veremiyordum. Gazetede Batman Bölge Devlet Hastanesinde tüp mide ameliyatlarının yapıldığını okuyunca hemen genel cerrahi polikliniğine başvurdum. Doktorlarım usta bir terzi gibi derimi küçülttüler. Ameliyattan önce televizyon programında Amerikalı Cerrah Dr. Nowzaradan'ı hayranlık ile takip ediyordum. Keşke Amerika'ya gidip bu ameliyatları olabilseydim diyordum. Batman Bölge Devlet Hastanesinde aynı ameliyatların yapılabileceğini hayal bile edemezdim. Hayallerim gerçek oldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.