Genç Çiftçi desteği ile aldığı inekleri 3'e katladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Batman İl Müdürlüğüne 2016'da Genç Çiftçi başvurusu yapan Feride Yıldız'ın aldığı 5 dişi ve 1 erkek Clavel cinsi inek 2 yılda 3'e katlandı.

Tarımsal üretimi ve tarımda istihdamı arttırmak amacıyla 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan genç çiftçi projeleri kapsamında üreticilere verilen hayvanlar birçok aile için adeta umut kapısı oldu. Batman Merkeze bağlı Yeşilöz Köyü'nde çiftçilikle geçimini sağlayan 27 yaşındaki 4 çocuk annesi Feride Yıldız daha önce başvurduğu genç çiftçi projesi kapsamında Clavel ırkı hayvan almaya hak kazandı. Evinin bahçesinde kurduğu ahırda hayvanlarını yetiştiren Feride Yıldız, “Eşim inşaatlarda çalışıyordu. Sosyo-ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyordum. Çocuklarımın bakım ve eğitim masraflarını karşılamada zorluk çekiyordum. Köyde çalışma imkanım olmadığı için yetiştiricilik yapmayı düşündüm. 2016 yılında devletimizin açıkladığı genç çiftçi projesini duydum ve başvurdum. Genç çiftçi projem onaylandı ve hibe desteğiyle 5 dişi 1 erkek olmak üzere 30 bin TL değerinde 6 adet büyükbaş hayvan aldım. 2 yıl boyunca hayvanlarıma çok büyük emekler harcadım ve her şeyleriyle ilgilendim. Hayvanlarımın ilk doğumlarından 5 yavru aldım. Şuan hayvanlarım tekrardan gebe ve yakın zamanda 5 yavru daha bekliyorum. Yaptığım işle çevremdeki kadınlara örnek olmak istiyorum ve kadınları bu işe teşvik etmek istiyorum” dedi.