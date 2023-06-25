İhlas Haber Ajansı

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Genç çiftin düğünü, kavga nedeniyle iptal oldu

Batman’da genç çiftin düğünü, çocuklar arasında başlayan ve büyüklerin de dahil olduğu kavga nedeniyle iptal edildi.

Batman'da genç çiftin düğünü, çocuklar arasında başlayan ve büyüklerin de dahil olduğu kavga nedeniyle iptal edildi.


Olay, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonunda çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de katıldı. Salonun dışına taşan sopalı kavgayı çevredeki vatandaşların haber vermesiyle, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Polis, tarafları güçlükle ayırırken, kavga nedeniyle düğünlerini iptal eden genç çift ise düğün salonundan ayrıldı.

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