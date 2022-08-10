Gençlerin ikinci adresi kütüphaneler

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 7'den 77'ye her yaş grubundan vatandaşa hitap eden rahat, serin ve sessiz ortamda konuklarına sabah kahvaltısı olarak simit, çay, kahve ve meyve suyu ikram ediyor. Yıl boyunca, günlük bin kişiye hizmet veren Batman Belediyesi, Pınarbaşı Ali Emiri ve Seyitler Bilgievin de hafta boyunca kesintisiz hizmet sunuluyor. 5 bin kitap ve bin 200 üyesi bulunan Pınarbaşı Mahallesi Ali Emiri Kütüphanesi'nde; hafta içi 09.00-22.00 ile hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan Batman Belediyesi; KPSS, LGS, YKS, DGS, TUS, müdürlük, şeflik ve uzmanlık sınavına girecek kişilere bilgisayar ve internet hizmeti de sağlıyor.