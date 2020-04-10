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Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Polis Haftasını unutmadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 175.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı.


Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Polis Haftasını video mesajla kutladı. Öğrenciler yayınladığı videoda, "Türk polisi vatan ve millet aşkıyla yaşar, Türk Polisi her yerdedir, polise saygı millete saygı demektir" ifadelerinde bulundu.


Okul Müdürü Edip Ekmen, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız 175 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırladıkları bu anlamlı kutlamalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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