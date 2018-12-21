Gercüş Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor.

Gercüş Halk Eğitim Merkezi tarafından Kayapınar beldesinde açılan dikiş nakış, el sanatları ve fotoğrafçılık kursuna kadınlar ve yanı sıra genç kızlardan yoğun ilgi görüyor. Kadınlara yönelik açılan kurslar sayesinde hem zamanını değerlendiriyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar. Kurslara özellikle kadınların daha fazla ilgi gösteriyorlar. Meslek öğrenmek için kursa geldiklerini ifade eden kursiyerler, ortamlarının çok iyi olduğunu ve bu kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Fotoğrafçılık kursunda Fatime Öğüt, “Daha önce fotoğraf çekmesini bilmiyordum bu kurs sayesinde öğrendim. Güzel ve herkese tavsiye ediyorum doğa manzarası ve çocuk manzarası özellikle masum çocukların resimlerini çekmeyi seviyorum. Duygularımızı ifade ediyoruz karsımızdaki insan duygularını ifade edebiliyor bu fotoğraflarda. Halk Eğitim merkezi müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Büşra Atalay, “Güneşli günlerde dışarı çıkarak resim çekme çalışması yapıyoruz. Bazen de sınıfta ders alıyoruz fotoğraf makinesi hakkında bilgiler alıyoruz. Bu günde burada uygulamalı olarak eğitim alıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf kurs hocası Haşim Selçuk Kardaş, “Burada öğrencilere öğrenmek isteyen kız öğrencilere genelde fotoğraf çekimi hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Doğa fotoğrafçılığını öğretiyoruz. Niyetimiz biraz daha aktivite ve hobi tarzında insanların biraz daha eğitim görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gercüş Halk eğitim merkezine bağlı çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı halk eğitim merkezine teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Halk Eğitim Müdürü Ömer Taşpınar, “Halk eğitim merkezine ne kadar rağbet ne kadar başvuru olursa o kadar kurs sayısı fazla olur. Amacımız kursiyerlerimize sadece bir belge vermek değildir, onları meslek sahibi edip ilerde kendiişlerini kurmaları için yardımcı oluyoruz. Halk eğitim merkezi olarak sürekli halka hizmet etmek istiyoruz” dedi.