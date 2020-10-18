Gercüş Kaymakamı Şekerci, pekmez kaynattı

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Hisar köyünde pekmez kaynatan vatandaşları ziyaret edip üreticilerle birlikte pekmez kaynattı.

Kaymakam Mevlüt Şekerci beraberinde Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve beraberliklerindekilerle birlikte Hisar köyünde pekmez kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Şekerci, pekmezin yapım aşamaları ile ilgili bilgiler alıp, kendileri ile birlikte pekmez kaynattıktan sonra üreticilere bereketli günler diledi.

Daha sonra fıstık fidesi yetiştiriciliği yapan çiftçilerin fidanlıklarında incelemelerde bulunan Kaymakam Şekerci, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyip not aldı.